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Путин указал на вклад российских музыкантов в развитие мировой культуры

Путин поздравил Пермскую краевую специальную музыкальную школу с открытием

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей и учащихся Пермской краевой специальной музыкальной школы с открытием учебного заведения и Днем знаний. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с открытием Пермской краевой специальной музыкальной школы и, конечно, с замечательным праздником — Днем знаний. Мы по праву гордимся блистательной плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, их благородным подвижничеством и огромным вкладом в развитие мировой культуры», — указал президент.

Путин выразил радость тому, что сейчас традиции беззаветного служения искусству продолжаются и обогащаются новыми инициативами. Запуск школы, которую президент считает уникальной, он назвал подтверждением этого тезиса.

Президент РФ не сомневается, что Пермская краевая специальная музыкальная школа станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования и центром притяжения молодых талантов из разных регионов страны.

Пермская краевая специальная музыкальная школа открылась для одаренных детей, здесь будут готовить музыкантов и давать общеобразовательную программу.

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