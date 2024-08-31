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«У вас будет сын»: Глюкозе предсказали беременность

На шоу «Место силы» экстрасенсы предсказали певице Глюкозе беременность

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Global Look Press

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) стала участницей финала проекта «Место силы». Об этом «Газете.Ru» сообщил телеканал ТНТ.

В рамках мистического реалити-шоу финалисты Талгат Чаймерден, Андрей Бацуев, Марен Новицкая и Дмитрий Шепелев отправились с артисткой в форт Константин. Глюкозе в этом месте явился призрак, а участники постарались проявить экстрасенсорные способности и предсказали ей беременность.

«У вас будет сын. Буквально до следующего лета у вас будет беременность, она уже витает над вами!» — пообещала артистке Новицкая.

В финале проекта победителя выберут выбывшие участники. Эпизод выйдет в эфир 31 августа в 00.00.

Недавно актер Вячеслав Чепурченко рассказал, что некоторые конфликты в «Выжить в Дубае. Возвращение» были будто уже за рамками шоу. Он заявил, что поведение участников иногда переходило «на животный уровень».

Ранее стало известно, когда выйдет китайский сезон реалити «Вызов».

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