Орнеллу Мути чуть не сбил ребенок на самокате в России

Ребенок на самокате подрезал итальянскую актрису Орнеллу Мути в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Звезда шла по тротуару в центре культурной столицы, когда перед ней неожиданно проехал ребенок. Мути успела увидеть мальчика. Она остановилась, чтобы его пропустить.

29 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Орнелла Мути прилетит в Россию, чтобы открыть выставку «Большая любовь к Петербургу» художника Никаса Сафронова. Мероприятие пройдет 31 августа, улететь домой актриса планирует 2 сентября.

Позднее канал выяснил, что багаж Мути потерялся по пути в Санкт-Петербург — по пути из Рима звезда совершала пересадку в Стамбуле, а до России добиралась авиакомпанией Turkish Airlines. В чемодане были подаренные известными модельерами платья, сумка Valentino и платок Chanel, в котором молодая Мути познакомилась с Сальвадором Дали.

Затем в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что багаж задержался в аэропорту Стамбула. Он прибудет в Россию следующим рейсом. Орнелла Мути сможет как лично забрать затерявшийся багаж, так и оформить доставку.

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