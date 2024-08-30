Незрячий певец вступил в белорусскую армию с согласия Лукашенко

Незрячий певец Данил Савеня стал артистом Академического ансамбля песни и танца белорусской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

Худрук ансамбля, подполковник Дмитрий Наумович сообщил, что сейчас артисту предстоит пройти курс начальной военной подготовки. Его первое выступление в рядах ансамбля белорусской армии состоится 20 сентября.

Сам Савеня признался в интервью, что с самого детства мечтал служить в вооруженных силах Белоруссии. Это желание у него зародилось после того, как в юношестве он послушал аудиокнигу «Повесть о настоящем человеке».

«Алексей Петрович Маресьев (главный герой повести. — прим. «Газеты.Ru»), несмотря на свою инвалидность, будем вещи своими именами называть, добился того, чтобы вновь подняться в небо. И, в общем-то, воевал очень даже неплохо и был результативным летчиком», — отметил Савеня.

Певец сообщил, что с возрастом его желание служить лишь укрепилось. Он написал письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой разрешить ему вступить в ряды белорусской армии, и тот одобрил инициативу.

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