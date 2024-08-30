Организаторы опровергли отказ Канье Уэста провести концерт в России

Американский рэпер Канье Уэст не отказывался от выступления в России. Просто на данный момент нет точной информации о том, когда оно состоится, но и официального отказа не было, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

По словам эксперта, у больших артистов все «работает немного по-другому», плотно расписаны графики, проходят масштабные туры. Официальной бумаги о том, что концерта в России не будет, никто не получал – до этих пор вероятность сохраняется, а остальное – не более, чем слухи, считает Финкельштейн.

«Это не русский артист, которому заплатил и все. Мы ждем и надеемся», — подчеркнул он.

Так Финкельштейн прокомментировал сообщение о том, что концерт Канье Уэста в Москве пришлось отложить на неопределенное время, так как организаторы не дождались ответа от артиста, который должен был выбрать для выступления одну из двух площадок. Сообщалось, что все детали выступления стороны обговорили, в том числе сам рэпер во время визита в Россию осматривал две площадки для возможного выступления — «Лужники» и «ВТБ Арену».

Ранее побывавший в России Канье Уэст заявил, что хочет уйти из музыки.