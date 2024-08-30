Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Организаторы опровергли отказ Канье Уэста провести концерт в России

Глава PMI Финкельштейн: Канье Уэст не отказался от концерта в РФ – мы его ждем

close
Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст не отказывался от выступления в России. Просто на данный момент нет точной информации о том, когда оно состоится, но и официального отказа не было, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

По словам эксперта, у больших артистов все «работает немного по-другому», плотно расписаны графики, проходят масштабные туры. Официальной бумаги о том, что концерта в России не будет, никто не получал – до этих пор вероятность сохраняется, а остальное – не более, чем слухи, считает Финкельштейн.

«Это не русский артист, которому заплатил и все. Мы ждем и надеемся», — подчеркнул он.

Так Финкельштейн прокомментировал сообщение о том, что концерт Канье Уэста в Москве пришлось отложить на неопределенное время, так как организаторы не дождались ответа от артиста, который должен был выбрать для выступления одну из двух площадок. Сообщалось, что все детали выступления стороны обговорили, в том числе сам рэпер во время визита в Россию осматривал две площадки для возможного выступления — «Лужники» и «ВТБ Арену».

Ранее побывавший в России Канье Уэст заявил, что хочет уйти из музыки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами