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Вдова автора «Паромщика» заявила, что Пугачева отобрала песню у Леонтьева

Вдова поэта Зиновьева Борзова заявила, что Пугачева заставила его переписать песню «Паромщик»

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Вдова поэта Николая Зиновьева, актриса Елена Борзова рассказала об истории хита «Паромщик». Ее цитирует aif.ru.

По словам актрисы, песня предназначалась для Валерия Леонтьева, который уже придумывал костюм для речного паромщика, но народная артистка СССР Алла Пугачева сначала «отобрала» ее, а потом заставила поэта переписать песню. При этом композитору Игорю Николаеву нравился первый вариант песни.

«Мало того, Алла Борисовна сказала, что она не будет петь про судьбу паромщика, про судьбу сироты и инвалида. Она будет петь только про любовь», — рассказала актриса.

Борзова подчеркнула, что из-за Пугачевой песня утратила глубину и ее смысл пострадал.

«Паромщик» про судьбу, судьбу человека. И Николая Зиновьева тоже все называли паромщиком, потому что он соединял судьбы, музыку со стихами и подтекстовывал очень часто», — сказала она.

Накануне певец Игорь Наджиев, участник и финалист 4-го сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение», заявил, что ждет извинений от Аллы Пугачевой за то, что артистка якобы разрушила его карьеру.

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