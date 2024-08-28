Актер Артем Алексеев намекнул на измены жены

Актер Артем Алексеев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что расстался с женой, актрисой Галиной Безрук.

Алексеев намекнул, что причиной разрыва стали измены супруги. Он опубликовал пост, посвященный этой теме, подписав его: «Иди с Богом, любимая».

«Быть с человеком после его измены – это как пить из грязного бокала. Вроде пригоден к применению, а пить из него противно», – сказано в публикации.

Алексеев обратился к жене, заявив, что его душа болит и молится за супругу. Артист признался, что до сих пор любит Безрук. Он призвал артистку беречь свое здоровье, обаяние, тепло и искреннюю веру в добро.

Алексеев непрямым текстом рассказал, что у Безрук новый роман с музыкантом Арсентием Ткаченко. Он напомнил дирижеру, что актриса венчана с ним.

«Не забывай, что мы венчаны. И давали клятву перед Господом Богом и Богородицей. P. S. Квартиру бы поменяли, там же моя энергия. Отпускаю… Спасибо за эти девять лет… Спасибо за доченьку… Лети с Богом… Я всегда рядом. 00:01. 01.05.24. Я знаю, где ты и с кем ты… Я буду первым», – заявил актер.

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