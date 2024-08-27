Лолита Милявская о 100 детях Дурова: «Стрем»

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с Telegram-каналом ROCKET MAG, что считает стремными заявления программиста и предпринимателя Павла Дурова о своих ста детях.

«А больше всего стрем, что он это опубликовал», — рассказала артистка.

В начале августа проживающая в Швейцарии Ирина Болгар сообщила, что является матерью троих младших детей основателя Telegram Павла Дурова.

Вскоре после первых публичных заявлений Болгар Дуров опубликовал пост, в котором признался, что у него более 100 биологических детей, которые живут в 12 странах.

По словам предпринимателя, это стало возможным из-за того, что 15 лет назад он стал донором спермы. Бизнесмен также заявил о намерении открыть свой ДНК-код, чтобы детям было легче найти друг друга. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

12 августа солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева пошутила, что хочет детей от Дурова. Она опубликовала ролик, в котором окружена детьми в масках с лицом бизнесмена.

Ранее Лолита призвала к помощи курянам.