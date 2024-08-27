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«Мы похожи»: Кологривый подтвердил, что сыграет Жириновского

Актер Кологривый заявил, что его пригласили играть Жириновского из-за мема

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FAMETIME TV/YouTube

Актер Никита Кологривый подтвердил, что должен сыграть лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского (1946—2022). Об этом он рассказал в программе продюсера и режиссера Федора Бондарчука «Кино в деталях».

По словам Кологривого, он дал согласие на съемки, но еще не видел сценария. Он уверен, что его пригласили играть в проект из-за мема после выхода «Слова пацана», который продюсеры могли пересылать друг другу, обсуждая дерзкие высказывания актера.

«У меня там, в фильме, есть фотокарточка, где я в этой шапке бобровой стою, рядом такая же фотография Владимира Вольфовича. И мы похожи чем-то, как говорят», — говорит он.

Актер добавил, что ему интересно попробовать себя в образе одного из самых скандальных и интересных для самого Кологривого политиков страны.

«Я очень рад, что меня сравнивают в какой-то мере с ним. Все-таки он образованнейший был человек, историк», — сказал звезда «Слова пацана».

Накануне Лиана Гриба и Никита Кологривый снялись вместе на фоне скандала с дракой с участием актрисы.

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