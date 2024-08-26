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Стас Михайлов рассказал, чему его научил отец

Певец Стас Михайлов заявил, что старается никому не желать мести

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stas_mihailoff/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Стас Михайлов признался в беседе с «Пятым каналом», что старается никому не желать мести.

Михайлов отметил, что жизненные принципы ему привил отец. По словам артиста, стоит уделять больше времени людям, которых ты любишь, чем на тех, которые не проявляют к тебе симпатию.

«Меня отец с детства учил, и он, слава богу, жив-здоров, одной простой вещи: живи с ощущением, что тебе должны, но не ты. То есть не делай так, чтобы ты отомстил и кайфуешь от этого», — поделился исполнитель.

В марте Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Он добавлял, что уехавшие из страны звезды «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги».

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

28 апреля Михайлов похвалил Аллу Пугачеву на юбилейном концерте. Он назвал певицу великим человеком.

Ранее стал известен гонорар Михайлова за корпоративы.

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