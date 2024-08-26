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В России покажут марафон популярных отечественных фильмов

Киномарафон ко Дню российского кино пройдет на ТВ

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Киностудия «Ленфильм»

Марафон в честь Дня российского кино пройдет 27 августа на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Кинопоказ начнется в 8:20 с комедий с Михаилом Евдокимовым в главной роли: «Не послать ли нам… гонца?» и «Не валяй дурака…». В 11:55 и 13:45 зрители смогут посмотреть фильмы Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».

В 15:30 телеканал покажет военный фильм Федора Бондарчука о борьбе советских солдат в Афганистане «9 рота». В 19:45 зрители смогут оценить комедию Карена Оганесяна «Пять невест» с Данилой Козловским в главной роли. По сюжету герою нужно жениться несколько раз, чтобы помочь сослуживцам после Великой Отечественной войны. Военную тему в 21:45 продолжит фантастический фильм «Мы из будущего», в котором четверо парней переместятся в 1942 год.

Завершит марафон в 23:55 романтическая комедия «Два дня» о неожиданно вспыхнувших чувствах между федеральным чиновником и сотрудницей провинциального музея.

Ранее в Москве прошла акция «Ночь кино».

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