Актер Данила Козловский в августе посетил Псков. Он поделился соответствующим снимком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Псков. 24.08.2024», — подписал он публикацию.

В июле Козловский исполнил песню Аллы Пугачёвой «Любовь, похожая на сон» в Юрмале после спектакля «Фрэнк», когда сама Пугачёва находилась в зале. Это выступление вызвало критику со стороны пользователей сети.

Козловский не скрывает симпатии к Пугачевой. В апреле артист поздравил в соцсетях певицу с 75-летием и признался ей в любви.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Козловский же ы течение нескольких месяцев гастролировал с моноспектаклем «Фрэнк» по зарубежным площадкам, включая Европу и США весной.

Актеру сейчас 39 лет. Он является двукратным лауреатом кинопремий «Золотой орёл» и «Ника» , а также театральной премии «Золотая маска».

Он снимался в фильмах: «Легенда №17», «Одиночка», «Экипаж», «Молодой человек», «Мы из будущего» и других. Козловский также часто был актером в сериалах: «Мы из будущего», «13 клиническая», «Всё началось в Харбине», «Надвое» и «Пять невест».

Ранее Данила Козловский заявил о «догоняющей роли» российской киноиндустрии.