В Китае нашли неожиданную причину для смеха в спектакле «Война и мир»

В Китае тепло приняли спектакль Театра Вахтангова «Война и Мир» в постановке Римаса Туминаса. Об этом сообщает mk.ru.

В Центре восточных искусств в Шанхае российский театр играл пятичасовую «Войну и мир» четыре дня. По словам очевидцев, китайские зрители были сосредоточены, но находили для смеха неожиданные причины.

«На словах князя Андрея, обращенных к Пьеру:«Никогда не женись, мой друг» — мгновенный смех. Зато на реплику про «что за воображение будто медицина кого то вылечивает» — ноль внимания в то время как на спектакле в России она вызывает даже не смех, а бурный хохот», — написал обозреватель издания.

Переводчик Юань Тинлэй объяснил, что в Китае над медициной не смеются, зато есть проблема в том, что молодые люди не хотят жениться и заводить детей — поэтому строчка вызывает такую реакцию.

Накануне сообщалось, что в Китае переведут и поставят 10 российских современных пьес. Об этом рассказал художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.

Ранее Ансамбль Александрова отправился на гастроли в Китай.