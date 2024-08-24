Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае нашли неожиданную причину для смеха в спектакле «Война и мир»

Китайские зрители посмеялись над строчкой о женитьбе в спектакле «Война и мир»

close
100%
Театр им. Евг. Вахтангова

В Китае тепло приняли спектакль Театра Вахтангова «Война и Мир» в постановке Римаса Туминаса. Об этом сообщает mk.ru.

В Центре восточных искусств в Шанхае российский театр играл пятичасовую «Войну и мир» четыре дня. По словам очевидцев, китайские зрители были сосредоточены, но находили для смеха неожиданные причины.

«На словах князя Андрея, обращенных к Пьеру:«Никогда не женись, мой друг» — мгновенный смех. Зато на реплику про «что за воображение будто медицина кого то вылечивает» — ноль внимания в то время как на спектакле в России она вызывает даже не смех, а бурный хохот», — написал обозреватель издания.

Переводчик Юань Тинлэй объяснил, что в Китае над медициной не смеются, зато есть проблема в том, что молодые люди не хотят жениться и заводить детей — поэтому строчка вызывает такую реакцию.

Накануне сообщалось, что в Китае переведут и поставят 10 российских современных пьес. Об этом рассказал художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.

Ранее Ансамбль Александрова отправился на гастроли в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами