Эминем стал главным претендентом на сердце Джей Ло после ее развода с Аффлеком

Букмекеры назвали рэпера Эминема главным претендентом на роман с актрисой Дженнифер Лопес после ее развода с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает TMZ.

Букмекеры предложили беттерам поставить на нескольких знаменитостей, с которыми Аффлек и Лопес могли бы завести следующий роман.

Фаворитами ставок в случае с Джей Ло стали Эминем, музыкант The Weeknd, экс-жених Лопес Алекс Родригес, лучший друг Аффлека Мэтт Деймон. Худшие шансы, по мнению авторов ставок, у претендента на кресло президента США Дональда Трампа и рэпера Дидди.

Аффлеку букмекеры приписывают высокие шансы вернуться к актрисе Дженнифер Гарнер либо закрутить роман с моделью Эмили Ратаковски.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в начале «нулевых». Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони – сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

Накануне Лопес назвала непримиримые противоречия причиной своего расставания с Беном Аффлеком всего через два года после свадьбы.

55-летняя звезда, согласно данным инсайдера, указала эту причину в документах о разводе.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек готов к новому роману после развода с Дженнифер Лопес.