С вдовы Этуша требуют 500 тыс. рублей после проигрыша в суде

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что журналист Денис Сорокин планирует подать иск к вдове актера Владимира Этуша Елене. Слова защитницы передает издание NEWS.ru.

Недавно Сорокин выиграл суд у вдовы, которая требовала от него 1 млн рублей из-за слов в эфире о неубранной могиле артиста. Вербицкая-Линник сообщила, что на судебные разбирательства с вдовой журналист потратил 500 тыс. рублей: 350 тыс. рублей ему стоило рассмотрение дела в первой инстанции и еще 150 тыс. — в апелляции.

«Поскольку дело мой доверитель выиграл, мы заявим ко взысканию всю сумму и размер возмещения будет определен судом», — заявила защитница.

Также Вербицкая-Линник отметила, что Сорокин планирует взыскать с вдовы деньги в качестве моральной компенсации.

В конце января 2024 года стало известно, что Елена Этуш подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против компании «ТВ Центр» и журналиста Дениса Сорокина. Вдова требовала миллион рублей за нанесенный ей моральный вред, а также 190 тыс. рублей судебных издержек и оплату госпошлины.

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