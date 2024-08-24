Люся Чеботина раскрыла, кого считает настоящими мужчинами

Певица Люся Чеботина призналась, что считает рокеров и панков настоящими мужчинами. Ее слова передает NEWS.ru.

«Они уважают и любят своих женщин, и носят их на руках, и пишут такие прекрасные песни благодаря любви», — заявила знаменитость.

По словам Чеботиной, она слушала и продолжает слушать рок по сей день. Певица считает этот жанр романтичным и душевным. Рок, по словам Чеботиной, — «это про душу, про сердце и про любовь».

Также исполнительница поделилась, что с детства слушала группу «Король и шут». Она назвала «В Париж домой» своей любимой песней коллектива.

Недавно Люся Чеботина призналась, что была знакома со своим нынешним возлюбленным, 28-летним норвежским футболистом Матиасом Норманном, еще до начала их отношений. После первой встречи их «дороги разошлись». Певица не стала скрывать, что знаменитости не стали сразу же встречаться по ее «какой-то глупости».

Люся Чеботина была в отношениях с певцом Юрием Киселевым, известным под псевдонимом ЮрКисс. Их роман подтвердился в декабре 2022 года. Уже в мае 2023-го Киселев заявил журналистам, что у него нет партнерши. Также исполнитель рассказывал, что не общается с артисткой после разрыва.

Ранее телеведущая Кудрявцева заявила, что не опустит свой уровень жизни ради любимого.