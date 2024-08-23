Киркоров раскрыл секрет своей новой фигуры

Певец Филипп Киркоров, который предстал на открытии фестиваля «Новая волна» в новой физической форме, признался, что не делал липосакцию ради преображения. Об этом он рассказал kp.ru.

По его словам, он получил свою первую главную роль в комедийном проекте Марка Горобца «Братья». В нем певец играет старшего брата, роль младшего досталась Денису Дорохову.

«Я готовился к фильму «Братья», вживался в роль, переживал. Я занимался спортом, почти не выходил из спортзала. Плавал в бассейне. И до сих пор почти каждое мое утро начинается в пять утра. Я занимаюсь в спортзале с шести до восьми. Качаюсь, подтягиваюсь… В общем, все, что нужно для того, чтобы в кадре было красиво, я сделал. И мне кажется, у меня это получилось. Все довольны», — рассказал Киркоров.

Накануне Филипп Киркоров пришел на фестиваль «Новая волна» в облегающих черных брюках и майке без рукавов. Внимание поклонников также привлекла изменившаяся фигура артиста. Однако в комментариях они раскритиковали за чрезмерное количество пластики.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как подтягивается на деревьях в Сочи.