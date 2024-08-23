Алсу ответила на слухи о новом романе: «Я еще пока замужняя женщина»

Певица Алсу призналась, что была удивлена словами адвоката Александра Добровинского о том, что у нее появился новый возлюбленный. Слова артистки передает «СтарХит».

Недавно Добровинский намекнул, что у Алсу появился новый мужчина. Именно из-за «новой личной жизни», по словам Добровинского, артистка отказывается идти на примирение с Абрамовым, несмотря на многочисленные просьбы супруга.

Певица заявила, что «некоторые люди вводят в заблуждение». Она подтвердила, что отдыхала во Франции, как и сказал адвокат, но была там с детьми, а не в компании поклонников.

«Я еще пока замужняя женщина, я не смотрю по сторонам! <...> Сердце свободно», — заявила артистка.

27 мая 2024 года Алсу подала заявление на развод с мужем. Причиной расставания звезд могли стать измены мужа. Алсу намекала в личном блоге, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля.

Ранее сообщалось, что Алсу подала иск к Яну Абрамову с требованиями на 100 страницах.