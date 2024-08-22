Худруку Кубанского казачьего хора стало плохо в московском аэропорту

Художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко госпитализировали из московского аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, Захарченко жаловался на боли в области сердца. Кроме этого сообщалось, что он несколько раз отказывался ехать в больницу, но бригада госпитализировала его.

В настоящее время худрук находится в столичной больнице. Ему предстоит полный медосмотр, тогда врачи смогут выяснить точную причину недомогания.

22 августа в московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент, в ходе которого мужчина упал с верхнего этажа и получил травму шеи. По информации источника, мужчина разбил бутылку и перелез через перила перед тем, как упасть. Очевидцы пытались ему помочь, но безуспешно. Пострадавший госпитализирован, но находится в критическом состоянии.

Ранее сотрудник Шереметьево угрожал облить кислотой бросившую его стюардессу и лишился работы.