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Худруку Кубанского казачьего хора стало плохо в московском аэропорту

112: худрука Кубанского казачьего хора Захарченко госпитализировали из московского аэропорта

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Алексей Никольский/РИА Новости

Художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко госпитализировали из московского аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, Захарченко жаловался на боли в области сердца. Кроме этого сообщалось, что он несколько раз отказывался ехать в больницу, но бригада госпитализировала его.

В настоящее время худрук находится в столичной больнице. Ему предстоит полный медосмотр, тогда врачи смогут выяснить точную причину недомогания.

22 августа в московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент, в ходе которого мужчина упал с верхнего этажа и получил травму шеи. По информации источника, мужчина разбил бутылку и перелез через перила перед тем, как упасть. Очевидцы пытались ему помочь, но безуспешно. Пострадавший госпитализирован, но находится в критическом состоянии.

Ранее сотрудник Шереметьево угрожал облить кислотой бросившую его стюардессу и лишился работы.

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