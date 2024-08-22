Названа дата официального развода Алсу и Яна Абрамова

Адвокат Александр Добровинский раскрыл, что судебное заседание о расторжении брака между певицей Алсу и Яном Абрамовым состоится 27 августа. Его слова передает NEWS.ru.

«Думаю, суд примет окончательное решение и брак будет расторгнут», — заявил защитник.

Недавно Добровинский намекнул, что у Алсу появился новый мужчина. Адвокат считает, что именно из-за «новой личной жизни» артистка отказывается идти на примирение с мужем, несмотря на многочисленные просьбы Абрамова.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

В августе Алсу подала три иска к мужу по разделу имущества. В Савеловском суде дело рассмотрели 22 августа, а в апелляционном суде заседание запланировано на 26-е.

Ранее Пелагея потребовала с бывшего мужа вернуть ей деньги за обслуживание дома.