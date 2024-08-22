Звезда «Слова пацана» обчистит банк на 25 млн рублей в новом фильме

Вышел тизер-трейлер криминальной комедии «Где наши деньги?» о трех парнях из преступной группировки. Опубликованный ролик выложен на YouTube-канале Кинопоиска.

Сюжет картины завязывается на том, как трое молодых людей — Наука, Губа и Колючий — в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Они вламываются в хранилище и выносят оттуда все, что было в сейфе. Наутро грабители узнают, что из банка украли 25 млн рублей, а у них на руках всего лишь миллион. И тут парни задаются вопросом: «Где наши деньги?».

Троицу в картине сыграли Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Александр Тарасов («Спайс бойз») и Андрей Максимов («Слово пацана»). Также в актерский состав вошли Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Наталья Бардо и другие.

Режиссером фильма выступил Владимир Зинкевич, снявший комедию «Добро пожаловать в семью». Производством ленты занимались Zoom Production и Плюс Студия.

Впервые «Где наши деньги?» покажут на фестивале «Новый сезон» 13 сентября, а затем фильм выйдет в отечественном прокате и на Кинопоиске.

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