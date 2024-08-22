Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Слова пацана» обчистит банк на 25 млн рублей в новом фильме

Актер Максимов из «Слова пацана» сыграет грабителя в фильме «Где наши деньги?»

close
100%
Кинопоиск

Вышел тизер-трейлер криминальной комедии «Где наши деньги?» о трех парнях из преступной группировки. Опубликованный ролик выложен на YouTube-канале Кинопоиска.

Сюжет картины завязывается на том, как трое молодых людей — Наука, Губа и Колючий — в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Они вламываются в хранилище и выносят оттуда все, что было в сейфе. Наутро грабители узнают, что из банка украли 25 млн рублей, а у них на руках всего лишь миллион. И тут парни задаются вопросом: «Где наши деньги?».

Троицу в картине сыграли Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Александр Тарасов («Спайс бойз») и Андрей Максимов («Слово пацана»). Также в актерский состав вошли Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Наталья Бардо и другие.

Режиссером фильма выступил Владимир Зинкевич, снявший комедию «Добро пожаловать в семью». Производством ленты занимались Zoom Production и Плюс Студия.

Впервые «Где наши деньги?» покажут на фестивале «Новый сезон» 13 сентября, а затем фильм выйдет в отечественном прокате и на Кинопоиске.

Ранее стало известно, выйдет ли «Джокер 3».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами