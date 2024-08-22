Тейлор Свифт впервые прокомментировала угрозы теракта ее концертам

Американская певица Тейлор Свифт впервые высказалась о недавней отмене ее концертов в Вене из-за угрозы теракта. В своем аккаунте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она выразила благодарность австрийским властям за предотвращение возможной трагедии.

В начале августа организатор мероприятий Barracuda Music сообщил об отмене трех запланированных выступлений Свифт в Вене после предупреждений от правоохранительных органов о потенциальном теракте. Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что в Тернице был задержан 19-летний австриец, подозреваемый в подготовке атаки во время крупного события в Вене; в тот же день были проведены и другие задержания в рамках этого расследования.

«Отмена концертов в Вене оставила меня с чувством опустошения. Причина отмены вызвала во мне страх и глубокое чувство вины, ведь многие люди ожидали этих выступлений», — написала певица на своей странице по случаю завершения европейской части своего турне Eras.

Свифт также обратилась к австрийским властям. «Благодаря их действиям мы скорбели о концертах, а не о потерянных жизнях», — подчеркнула она.

Издание Bild со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера заявило, что у планировавших теракт на концерте Тейлор Свифт нашли взрывчатку и оружие. Сейчас, по словам Нехаммера, полиция раскрывает связи подозреваемых с другими исламистами. Он заявил о необходимости улучшить техническое оснащение австрийских и немецких спецслужб по борьбе с терроризмом — данные о теракте Австрии пришлось получать от США.

Канцлер уверен, что для безопасности необходимо дать возможность австрийским правоохранителям по решению суда расшифровывать мессенджеры WhatsApp, Signal и Telegram. Он также выразил надежду, что концерт Тейлор Свифт в Вене будет перенесен на новую дату и высказал желание посетить шоу.

Ранее певица Свифт заявила, что намерена заключить жесткий брачный контракт со своим избранником.