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Сергей Полунин ушел с поста ректора Академии хореографии в Севастополе

Артист балета Полунин покинул пост ректора Академии хореографии в Севастополе

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Артист балета Сергей Полунин покинул пост ректора Академии хореографии в Севастополе. Об этом заявили на VK-странице учреждения.

В пресс-службе подчеркнули, что Полунин станет советником. Танцора на должности ректора сменит прима-балерина Большого театра и народная артистка России Мария Александрова.

Полунина назначили на должность исполняющего обязанности ректора Академии хореографии Севастополя в августе 2019 года.

В марте 2023 года Владимир Путин на церемонии вручения премии для молодых деятелей культуры и искусства обратил внимание на отсутствие одного из лауреатов — танцора балета Сергея Полунина.

Позднее глава государства вручил награду Полунину со второго раза. Оказалось, что на предыдущую премию танцор не смог прийти, поскольку у него была премьера спектакля. Награду Полунину присудили за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства.

В беседе с журналистами танцор рассказывал имеет на руке татуировку с гербом Украины, «носит» его «с гордостью» и, при этом, «любит» президента России Владимира Путина. Полунин отмечал, что у него также есть три татуировки с изображением президента РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков стал худруком «Современника».

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