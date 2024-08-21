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«Устала ждать»: друг Джей Ло назвал причину ее развода с Аффлеком

Друг Лопес заявил, что Аффлек не хотел спасать брак с актрисой

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Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Друг Дженнифер Лопес назвал причину развода актрисы с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет People.

«Она устала ждать. Очень старалась, чтобы все получилось, и ее сердце разбито. Как и всегда, дети для нее главный приоритет», — сказал инсайдер.

Еще один источник рассказал, что Аффлек не хотел спасать брак с Джей Ло и не хотел праздновать с ней свой последний день рождения публично.

«У детей были для него подарки, был милый домашний праздник. Дженнифер навестила и поздравила его», — рассказал инсайдер.

20 августа стало известно, что 55-летняя Дженнифер Лопес подала на развод с 52-летним Беном Аффлеком. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года.

Слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях, возникли в мае. Позже появилась информация, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно.

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