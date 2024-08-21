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«Рядом не было опоры»: режиссер Малого театра о трагедии с актрисой Васильевой

Режиссер Бейлис: в театре были недостаточно внимательны к актрисе Васильевой

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В фойе Исторической сцены Малого театра в Москве прошло прощание с актрисой Екатериной Васильевой. Режиссера театра, педагога Высшего театрального училища (института) имени Щепкина Владимира Бейлиса, высказавшегося о трагедии, цитирует kp.ru.

Бейлис открывал гражданскую панихиду, назвал случившееся катастрофическим сбоем.

«Прости нас, Катя, что были недостаточно внимательны к тебе… В Малом театре 150 актеров. Все хотят работать, играть новые роли. Жизнь артистов непростая», — рассуждал он.

Режиссер подчеркнул, что никто не знает происходящего в чужой семье, но сделал предположение об истоках трагедии.

«Значит, рядом с Катей не было опоры, не было крепкой руки или плеча, не было преданного друга, который мог бы уберечь от последнего, рокового шага. Эх, настоящей подруги не было рядом», — сказал 87-летний Бейлис.

Васильева родилась 28 апреля 1987 года в Белоруссии. В 2011 году она окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина и стала выступать в Малом театре. Дебютным выступлением молодой актрисы стала роль в спектакле Ольги Соломиной «Последний срок». Всего на сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей.

Васильевой не стало 15 августа в возрасте 37 лет, как сообщили в театре, из-за несчастного случая.

СМИ сообщали, что Екатерина Васильева могла попасть под поезд метро.

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