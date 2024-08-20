Для выставки «Россия» подготовили 10 онлайн-экскурсий

Создатели международной выставки «Россия» разработали несколько маршрутов онлайн-прогулок и экскурсий. Информация об этом появилась на сайте выставки.

«Онлайн-маршруты по выставке «Россия» — проект, который дает возможность совершить виртуальную прогулку по павильонам ВДНХ и изучить экспозиции выставки из любой точки мира», — говорится в сообщении.

Всего тематических маршрутов 10: «Наука и просвещение», «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Технологичная Россия», «Природоград», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Ярмарки России» и «Российская Арктика».

Все они посвящены разным темам, связанным со страной. Так, «Узнавая Россию. ДНК регионов» представляет информацию о всех 89 субъектах РФ, а «Ярмарки России» знакомит с кухней и уникальной продукцией регионов.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября 2023 года. Она должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить ее на летний период. Кроме того, 1 июля российский президент подписал распоряжение о создании в Москве национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки-форума.

За все время существования выставки ее посетили более 18 млн человек.

Ранее Путин поручил составить план строительства наццентра «Россия».