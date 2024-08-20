Звезда «Счастливы вместе» задумалась о четвертом ребенке

Актриса Наталья Бочкарева рассказала в интервью телеведущей Елене Ханге, что хотела бы снова стать матерью.

Бочкарева призналась, что мечтает еще об одном ребенке. Она назвала пополнение в семье уровнем мечтаний, который «не подвластен» ей. Ханга не согласилась с этим утверждением. По словам телеведущей, благодаря современной медицине и новым технологиям, зачать ребенка – не проблема.

«Вы же в такой замечательной физической форме», – отметила Ханга.

Наталья Бочкарева воспитывает трех детей. С 2007 по 2014 года она была замужем за адвокатом Николаем Борисовым. В их союзе появились на свет двое детей – сын Иван в 2007-м и дочь Мария в 2008-м. В апреле 2023-го актриса родила сына Александра. Она рассказывала, что назвала мальчика в честь святого. Отец ребенка неизвестен.

Бочкарева добавила, что сейчас сконцентрирована на карьере. Актриса призналась, что хочет сняться в военном кино. Артистка отметила, что после сериала «Счастливы вместе» ее воспринимают как комедийную актрису.

«Хотя во МХАТе, в котором я отработала 15 лет, я играла драматические роли», – рассказала актриса.

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