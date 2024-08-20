Стало известно, сколько потратил Мэттью Перри на наркотики перед трагедией

Актер Мэттью Перри потратил не менее $55 тыс. на незаконное приобретение кетамина за несколько недель до того, как его не стало. Об этом сообщает портал RadarOnline.

Известно, что всего звезда «Друзей» приобрел 55 флаконов кетамина за 29 дней. Доктор Сальвадор Пласенсия, который продавал актеру наркотик, вскоре после первой встречи с ним, отправил сообщение своему другу, врачу Марку Чавесу с просьбой помочь достать еще больше кетамина. Также он сопроводил письмо фразой: «Интересно, сколько заплатит этот идиот.»

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

В день трагедии Перри попросил своего давнего помощника Кеннета Ивамаса дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм. Затем звезда «Друзей» потребовал дать ему третью и большую дозу, которая стала для него последней.

Ранее семья Мэттью Перри поблагодарила полицию за работу после арестов обвиняемых.