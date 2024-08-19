Лидера инцелов задержали на фоне слухов о связи с несовершеннолетней

Блогер Алексей Поднебесный сообщил в Telegram-канале, что его задержала полиция.

Подробности задержания неизвестны. Известно, что в середине августа 45-летнего Поднебесного обвинили в растлении несовершеннолетней фанатки из Санкт-Петербурга. В сети появились видео, на которых блогер целует 15-летнюю поклонницу и трогает ее за интимные места. Пользователи предположили, что у мужчины был секс с несовершеннолетней. Блогер это отрицает.

«Хейтеры извратили и распространяют клевету на меня. Девушка представилась как 23-летняя. Я не целовал ее сам и не просил об этом. Она вызвалась показать мне Питер и сводила меня погулять по паркам. Никакого сексуального контекста во время наших прогулок не было», — заявил блогер.

На скандал обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что попросит Следственный комитет России провести проверку.

Поднебесный известен по скандальным роликам, в которых обвиняет женщин в «сломанной жизни» из-за отказа в интимной связи с ним. В своих видео он призывает «дать ему секса». В сети его прозвали лидером инцелов. Это движение мужчин, которые испытывают трудности в поиске секс-партнера. Они считают, что у них нет возлюбленной из-за неправильной формы черепа и других особенностей внешнего вида.

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