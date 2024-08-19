Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидера инцелов задержали на фоне слухов о связи с несовершеннолетней

Блогер Поднебесный сообщил, что его задержала полиция

close
100%
Поднебесный. Дорога страданий - Марш справедливости.' class="item-image" >
Телеграм-канал Поднебесный. Дорога страданий - Марш справедливости.

Блогер Алексей Поднебесный сообщил в Telegram-канале, что его задержала полиция.

Подробности задержания неизвестны. Известно, что в середине августа 45-летнего Поднебесного обвинили в растлении несовершеннолетней фанатки из Санкт-Петербурга. В сети появились видео, на которых блогер целует 15-летнюю поклонницу и трогает ее за интимные места. Пользователи предположили, что у мужчины был секс с несовершеннолетней. Блогер это отрицает.

«Хейтеры извратили и распространяют клевету на меня. Девушка представилась как 23-летняя. Я не целовал ее сам и не просил об этом. Она вызвалась показать мне Питер и сводила меня погулять по паркам. Никакого сексуального контекста во время наших прогулок не было», — заявил блогер.

На скандал обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что попросит Следственный комитет России провести проверку.

Поднебесный известен по скандальным роликам, в которых обвиняет женщин в «сломанной жизни» из-за отказа в интимной связи с ним. В своих видео он призывает «дать ему секса». В сети его прозвали лидером инцелов. Это движение мужчин, которые испытывают трудности в поиске секс-партнера. Они считают, что у них нет возлюбленной из-за неправильной формы черепа и других особенностей внешнего вида.

Ранее у кафе юмориста Гальцева обнаружили долг более полутора миллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами