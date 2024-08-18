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С Екатериной Васильевой простятся в Малом театре

В Малом театре 20 августа состоится прощание с Екатериной Васильевой

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Телеграм-канал Малый театр

Церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой, которая умерла в возрасте 37 лет, состоится в Малом театре 20 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что будет открыт зрительский вход.

О том, что актрисы не стало, театр сообщил 16 августа. По данным СМИ, актрисы Малого театра могло не стать после несчастного случая в московском метро.

Васильева родилась 28 апреля 1987 года в Белоруссии. В 2011 году она окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина и стала выступать в Малом театре. Дебютным выступлением молодой актрисы стала роль в спектакле Ольги Соломиной «Последний срок». Всего на сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей.

Ранее умер актер из сериала «Кухня» Гилинов.

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