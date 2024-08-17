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Ковальчук раскрыла, за что любит Харламова

Актриса Катерина Ковальчук призналась, что обожает Харламова за его простоту

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Катерина Ковальчук в совместном интервью с Гариком Харламовым рассказала, за что любит своего супруга. Ее слова передает издание HELLO!

«Я в Гарике обожаю его эту простоту, доброту. С ним можно поговорить на любую тему», — заявила артистка.

Ковальчук вспомнила, как Харламов согласился помочь парню, который просто подошел к юмористу на улице и попросил посодействовать, когда он будет делать своей девушке предложение руки и сердца. Харламов, рассказала актриса, сразу же откликнулся. Также знаменитость назвала своего супруга щедрым, умным и мудрым. Она добавила, что многому у него учится.

7 августа состоялась свадьба Ковальчук и Харламова. Влюбленные организовали торжество в поместье Agalarov Estate. Среди гостей были Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и другие.

Сейчас знаменитости планируют отправиться в импровизированный медовый месяц. Они поедут на машине, куда глаза глядят.

«Хотелось бы проехаться по матушке-России. <...> Покажу жене маршруты-дороги, остановимся на заправке, хаха. Будем снимать роуд-муви. Шучу», — заявил юморист.

Ранее сообщалось, что Бурунов расплакался на свадьбе Харламова.

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