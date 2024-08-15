Телеканал НТВ назвал имена жюри нового сезона шоу «Ты супер!»

Телеканал НТВ назвал имена членов жюри восьмого сезона международного вокального проекта «Ты супер!». Об этом пресс-служба канала рассказала «Газете.Ru».

В восьмом сезоне международного вокального проекта «Ты супер!» примут участие 50 конкурсантов в возрасте от 7 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детских домах, школах-интернатах, приtмных и опекунских семьях.

Кресла жюри в новом сезоне займут народный артист России и композитор Игорь Крутой, актер, певец и режиссер Алексей Воробьев, а также певицы Ани Лорак и Люся Чеботина.

Крутой — бессменный член жюри «Ты супер!» со второго сезона проекта, Воробьев занимает судейское кресло с третьего сезона «Ты супер!», а певицы Люся Чеботина и Ани Лорак присоединились к судейскому составу совсем недавно — в прошлом сезоне.

По словам Лорак, «Ты супер!» на протяжении многих лет имеет такие рейтинги потому, что оно искреннее и честное.

«Это дети, к тому же дети с очень непростыми судьбами. Они уже герои только потому, что смогли преодолеть жизненные трудности и найти в себе силы выйти на сцену. В новом сезоне я неизменно буду реагировать на талантливых и самобытных исполнителей, стараясь заметить их потенциал», — пообещала певица.

Традиционно ведущими проекта выступят Вадим Такменев и Анастасия Пак.

На сцену перед жюри и зрителями выйдут дети из разных регионов России, включая новые — Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области. Также в новом сезоне «Ты супер!» примут участие двое детей из Белоруссии, один вокалист из Казахстана и музыкальное трио из Узбекистана.

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