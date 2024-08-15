Индийский культурный фестиваль пройдет в Москве

Культурный фестиваль «День Индии» начнется в четверг в ландшафтном парке «Острова мечты» в Москве и продлится до 18 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы сообщили, что торжественное открытие состоится в полдень с участием представителей более 30 зарубежных дипломатических миссий, включая послов Индии, Намибии, Таиланда, Боливии и других стран.

В этом году основная тема праздника — «Семья». Мероприятие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.

После официальной части гости смогут погрузиться в индийскую культуру через тематические зоны, где их ждут танцевальные выступления, дегустация традиционных индийских блюд и множество других активностей. Организаторы обещают участие около 200 танцоров и музыкальных коллективов.

Также на фестивале будет развернута большая индийская ярмарка с более чем 120 магазинами.

Накануне сообщалось, что в Чечне пройдет Всероссийский фестиваль национальных театров. На протяжении семи дней фестиваля зрители смогут увидеть 13 спектаклей от театров из Хакасии, республики Саха (Якутия), Адыгеи, Марий Эл, Дагестана, Башкортостана, Татарстана, Чеченской республики, Оренбурга и Южной Осетии. Эти постановки были отобраны экспертным советом фестиваля.

Ранее шоу по мотивам песен «Короля и Шута» решили показать в шести городах России.