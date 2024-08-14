Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер раскрыл гонорар группы «Чайф»

Продюсер Сергей Дворцов: группа «Чайф» зарабатывала до 2 млн рублей за концерт

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что группа «Чайф» всегда выступала по лояльным ценам. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Коллектив получал от 700 тыс. до 2 млн рублей за один концерт. Сейчас, предположил Дворцов, гонорар музыкантов мог снизиться на полмиллиона, поскольку группа редко попадает в новостные сводки.

Также Дворцов не исключил, что «Чайф» находится на грани распада, и поэтому коллектив ушел в тень и дает мало концертов. По его словам, в подобных коллективах случаются разногласия.

«Все-таки творчество — это колоссальная работа. 24 на 7 без отдыха. Вот поэтому я думаю, что у них сейчас и происходит какая-то трансформация», — заявил эксперт.

Группу «Чайф» образовали рокеры Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Олег Решетников в 1985 году. Коллектив продолжает гастролировать до сих пор. В 2019-м вышла последняя на данный момент, восемнадцатая пластинка коллектива «Слово на бумаге».

Недавно Дворцов также заявил, что певица Алсу подняла гонорар после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. По его словам, исполнительница повысила ценник до 7, а, может, и до 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что компания Эрнста потеряла свыше миллиарда рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами