Продюсер раскрыл гонорар группы «Чайф»

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что группа «Чайф» всегда выступала по лояльным ценам. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Коллектив получал от 700 тыс. до 2 млн рублей за один концерт. Сейчас, предположил Дворцов, гонорар музыкантов мог снизиться на полмиллиона, поскольку группа редко попадает в новостные сводки.

Также Дворцов не исключил, что «Чайф» находится на грани распада, и поэтому коллектив ушел в тень и дает мало концертов. По его словам, в подобных коллективах случаются разногласия.

«Все-таки творчество — это колоссальная работа. 24 на 7 без отдыха. Вот поэтому я думаю, что у них сейчас и происходит какая-то трансформация», — заявил эксперт.

Группу «Чайф» образовали рокеры Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Олег Решетников в 1985 году. Коллектив продолжает гастролировать до сих пор. В 2019-м вышла последняя на данный момент, восемнадцатая пластинка коллектива «Слово на бумаге».

Недавно Дворцов также заявил, что певица Алсу подняла гонорар после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. По его словам, исполнительница повысила ценник до 7, а, может, и до 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что компания Эрнста потеряла свыше миллиарда рублей.