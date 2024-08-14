Продюсер заявил о росте гонорара Алсу после развода с мужем

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что певица Алсу подняла гонорар после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

Как предполагает Дворцов, Алсу получает 5,6–7 миллионов рублей за частный концерт. Он не исключает, что знаменитость могла поднять свой гонорар до 9 миллионов рублей. Продюсер добавил, что спрос на выступления артистки увеличился на фоне скандала с разводом.

«Хайп и шумиха делают рейтинг. Соответственно, повышаются гонорары. Ей развод сыграл в плюс — очень часто звезды нашего шоу-бизнеса делают разводы или бракосочетания с целью добиться как можно большего количества заказов», — поделился продюсер.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее Алсу подала три иска к мужу по разделу имущества.