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Всероссийский фестиваль национальных театров пройдет в Чечне

Фестиваль национальных театров «Федерация» проведут в Грозном

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Грозном с 8 по 14 сентября пройдет Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей (СТД).

На протяжении семи дней фестиваля зрители смогут увидеть 13 спектаклей от театров из Хакасии, республики Саха (Якутия), Адыгеи, Марий Эл, Дагестана, Башкортостана, Татарстана, Чеченской республики, Оренбурга и Южной Осетии. Эти постановки были отобраны экспертным советом фестиваля.

Кроме того, в рамках фестиваля предусмотрена культурно-образовательная программа, включающая мастер-классы, лаборатории для режиссеров национальных театров, круглые столы, творческие встречи и дискуссии.

«Уверен, что «Федерация» удивит зрителей многообразием, запомнится впечатляющими постановками и интересными событиями», — отметил председатель СТД РФ Владимир Машков.

Первый фестиваль «Федерация» состоялся в 2019 году.

До этого Машков назвал условие для возвращения в Россию уехавших артистов. Так, художественный руководитель театра Табакова считает, что пожалевших об отъезде из России артистов можно пустить в страну после раскаяния.

Ранее Лукерья Ильяшенко рассказала о работе с Машковым.

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