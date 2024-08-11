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Немоляева вспомнила, на что потратила гонорар за «Служебный роман»

Актриса Светлана Немоляева купила шубу на гонорар со «Служебного романа»

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Мосфильм

Актриса Светлана Немоляева вспомнила, что совершила первую значимую покупку в жизни после того, как получила гонорар за съемки в «Служебном романе» Эльдара Рязанова. Ее слова передает PROZVEZD.

«Мы с супругом, народным артистом РСФСР Александром Лазаревым, добавили еще сбережений, и я приобрела каракуль у приятельницы, так как в магазинах ничего не было», — поделилась артистка.

По словам Немоляевой, шуба до сих пор живет в ее гардеробе по прошествии 47 лет. Также артистка рассказала, что впервые побывала за границей в 25 лет. Тогда она поехала на гастроли с театром имени Владимира Маяковского, где служит до сих пор с 1959 года.

Накануне народная артистка РСФСР Лариса Голубкина призналась, что ее первый поцелуй произошел на съемках фильма «Гусарская баллада» Рязанова. В картине Голубкина сыграла Шурочку Азарову, а Юрий Яковлев — поручика Ржевского.

По воспоминаниям артистки, сцену поцелуя между их героями сняли только с третьего дубля, поскольку Голубкина постоянно срывала со своего партнера приклеенные усы. При этом, подчеркнула актриса, этот поцелуй остался в ее «памяти навечно».

Ранее Маша Распутина назвала хамством слова Вайкуле о России.

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