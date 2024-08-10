«Первоклассный ублюдок»: близкие Джей Ло рассказали о настоящем отношении к Аффлеку

Близкие певицы и актрисы Дженнифер Лопес рассказали о своем настоящем отношении к ее мужу — актеру Бену Аффлеку. Об этом пишет Page Six.

По словам инсайдеров, Аффлек никогда не нравился близким Джей Ло, но его терпели ради нее. Это относится и к Бенни Медине — менеджера Лопес, открыто критиковавшего союз еще в нулевые.

«Они терпеть не могут друг друга. Они не ладят, и между ними все еще вражда», — сообщил источник издания об отношении мужчин друг к другу.

Медина сыграл важную роль в карьере Лопес, с ним она стала мировой звездой, однако в 2003 разорвала контракт. Лопес вновь наняла Медину через несколько лет после того, как они с Аффлеком расторгли помолвку в 2004 году. Возобновившийся роман звезд и их брак Медина не комментировал.

«Он знает ее и знал, что она все равно выйдет замуж за Аффлека, так что какой смысл?» — рассуждает инсайдер.

Еще один источник заявил, что к Аффлеку хорошо относится только мать Лопес.

«Никто, кроме матери Лопес, не любит Бена Аффлека. Он первоклассный ублюдок», — сказал близкий к паре человек.

При этом, добавил этот же инсайдер, родные стараются не критиковать Лопес за ее выбор.

«Она бы выцарапала глаза тому, кто сказал бы ей, что их брак не протянет и двух лет», — заключил он.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

Ранее сообщили, что Бен Аффлек просил Дженнифер Лопес выбрать между ним и ее менеджером.