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Искусственный интеллект назвал шансы Дурова быть отцом троих детей Болгар

ИИ оценил сходство фотографий детей Болгар и Дурова в 82%

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missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Искусственный интеллект оценил шансы основателя Telegram Павла Дурова действительно быть отцом троих детей блогерши Ирины Болгар. Данные соответствующего эксперимента приводит РИА Новости.

ИИ сравнил фото Леи, Даниэля и Давида с детскими фотографиями бизнесмена и оценил сходство до 82%.

По словам разработчика модели ИИ, его программа сравнивает лица на двух фотографиях и выводит результаты в режиме реального времени. В итоге, если сходство превышает 80%, то на фото может быть один и тот же человек.

Минимальным оказалось сходство между фотографией дочери Болгар Леи и детской фотографией Дурова — 40,47%, сходство старшего сына Болгар Даниэля с Дуровым ИИ оценил в 59,02%, а самой высокой оказалась схожесть Дурова с младшим ребенком Давидом — 82,28%. Фотографии детей для эксперимента взяли из открытого аккаунта Болгар в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Болгар утверждает, что познакомилась с Дуровым летом 2012 года. Спустя полгода они начали жить вместе, а в декабре 2013 года у пары родился первый ребенок — дочь Лея. В январе 2016 года в Санкт-Петербурге появился на свет сын Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид.

В начале августа Болгар предоставила доказательства, что Дуров — отец ее детей.

Ранее Дуров опубликовал пост, в котором признался, что у него более 100 биологических детей, которые живут в 12 странах.

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