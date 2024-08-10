Искусственный интеллект назвал шансы Дурова быть отцом троих детей Болгар

Искусственный интеллект оценил шансы основателя Telegram Павла Дурова действительно быть отцом троих детей блогерши Ирины Болгар. Данные соответствующего эксперимента приводит РИА Новости.

ИИ сравнил фото Леи, Даниэля и Давида с детскими фотографиями бизнесмена и оценил сходство до 82%.

По словам разработчика модели ИИ, его программа сравнивает лица на двух фотографиях и выводит результаты в режиме реального времени. В итоге, если сходство превышает 80%, то на фото может быть один и тот же человек.

Минимальным оказалось сходство между фотографией дочери Болгар Леи и детской фотографией Дурова — 40,47%, сходство старшего сына Болгар Даниэля с Дуровым ИИ оценил в 59,02%, а самой высокой оказалась схожесть Дурова с младшим ребенком Давидом — 82,28%. Фотографии детей для эксперимента взяли из открытого аккаунта Болгар в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Болгар утверждает, что познакомилась с Дуровым летом 2012 года. Спустя полгода они начали жить вместе, а в декабре 2013 года у пары родился первый ребенок — дочь Лея. В январе 2016 года в Санкт-Петербурге появился на свет сын Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид.

В начале августа Болгар предоставила доказательства, что Дуров — отец ее детей.

Ранее Дуров опубликовал пост, в котором признался, что у него более 100 биологических детей, которые живут в 12 странах.