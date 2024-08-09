Илья Авербух о рождении дочери: «Бесконечно счастлив»

Фигурист Илья Авербух прокомментировал в беседе со «СтарХитом» новость о рождении второго ребенка от звезды «Папиных дочек» Елизаветы Арзамасовой.

«Бесконечно счастлив! У меня родилась дочь. Мы назвали ее Лия. Девочка родилась весом 3300 граммов, ростом 52 сантиметра», — признался спортсмен.

Он добавил, что супруга чувствует себя «уже достойно» после родов. По его словам, все прошло спокойно и хорошо. Сейчас, заявил Авербух, он готовится к выписке жены из роддома. Ориентировочно она состоится через 5-6 дней.

Спустя несколько часов после родов Арзамасова поделилась новостью. Она опубликовала фото из больничной палаты, намекнув на рождение ребенка. Оказалось, что у знаменитостей родилась дочка. Девочку назвали Лией.

Авербух и Арзамасова долгое время скрывали свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У супругов уже есть общий сын Лев. Мальчик родился 14 августа 2021 года.

Продюсер ледовых шоу также воспитывает сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его возлюбленной.

Ранее Ксения Бородина призналась, что хочет родить третьего ребенка.