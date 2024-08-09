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Кейт Бланшетт не заплатили за съемки во «Властелине колец»

Бланшетт рассказала, что получала гонорар за «Властелина колец» бутербродами

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New Line Cinema

Актриса Кейт Бланшетт поделилась, что во время съемок в фильме «Властелин колец» ее гонорар состоял в основном из бутербродов. Об этом обладательница «Оскара» рассказала в интервью изданию Variety.

«В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете», — призналась Бланшетт.

В трилогии новозеландского режиссера Питера Джексона она сыграла эльфийку Галадриэль, а позже вернулась к этому образу в фильмах «Хоббит».

До этого актриса в своем интервью критиковала патриархат в киноиндустрии и призывала к солидарности среди женщин-актрис.

Месяц назад актер, звезда «Властелина колец» и «Людей Икс» Иэн Маккеллен рассказал о травмах, полученных во время недавнего падения со сцены.

Ранее из «Дома Дракона» вырезали сцену.

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