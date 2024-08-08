Харламов заявил, что похудение сделало его несчастным

Комик и шоумен Гарик Харламов рассказал в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что 1,5 года назад похудел на 18 килограмм.

Харламов отметил, что очень нравился себе в зеркале. Однако, по словам шоумена, он был несчастен.

«Что лучше — прожить короткую жизнь, но очень счастливо и весело, либо длинную, но очень скучную и грустную?» — поинтересовался комик у Стрелец. Стрелец заявила, что выберет счастье.

6 июня Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Артистка опубликовала снимок, сделанный у ЗАГСа. 7 августа Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу. Ведущим мероприятия стал актер Сергей Бурунов. Среди известных гостей были замечены Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Игорь Джабраилов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев.

12 мая Харламов рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной после ее смены в кино. По словам юмориста, в тот момент Ковальчук была в гриме. У актрисы были заплаканные глаза, потому что она «весь день плакала по сценарию». Шоумен отметил, что после предложения Катерина Ковальчук расчувствовалась по-настоящему.

Ранее Гарик Харламов объяснил, почему не хочет сниматься в драме.