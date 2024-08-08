Названы траты Гарика Харламова на свадьбу

Продюсер и юморист Гарик Харламов мог сэкономить на свадьбе с актрисой Катериной Ковальчук несколько миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

В издании отметили, что вел свадьбу друг молодых актер Сергей Бурунов (его гонорар за похожую работу начинается от 5 миллионов рублей), пел на торжестве тоже друг — Сосо Павлиашвили (его гонорар стартует от 2 миллионов рублей), а прошло мероприятие на территории еще одного друга молодоженов Эмина Агаларова в подмосковном поселке Agalarov Estate.

На декорации, цветы, кейтеринг, охрану, фото- и видеосъемку, наряд невесты, торт, автомобили для иногородних гостей Харламов, по подсчетам издания, мог потратить около 5 миллионов рублей.

Свадьба Харламова и Ковальчук прошла 7 августа 2024 года.

Среди известных гостей были замечены Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Игорь Джабраилов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев и другие.

Ранее Катерина Ковальчук показала обручальное кольцо за полмиллиона.