Самбурская возмутилась критикой «алкашей и счастливых домохозяек»

Актриса и певица Настасья Самбурская заявила в Telegram-канале, что часто сталкивается с критикой.

По словам Самбурской, ее обвиняют в том, что она якобы не может принять себя. Артистка призналась, что ее возмущает критика от тех, кто сам ничего не добился в жизни.

«Вы сами от кого критику принимаете достойно? Например, от какого-нибудь алкаша или дамочки с неоконченным техническим образованием, от счастливой домохозяйки или человека, который обвиняет всех вокруг в том, что его жизнь не удалась, а вокруг все проститутки и воры, и, мол, поэтому и получили достойную жизнь, хотя сам палец о палец не ударил и плыл по течению?» — рассказала актриса.

Как отметила Самбурская, ее успех часто обесценивают. По словам артистки, она не раз слышала о том, что «снялась в дешевом сериальчике и ничего не добилась». Речь идет о проекте «Универ. Новая общага».

«Для вас это дешевый сериальчик, а для меня это 5 лет жизни в павильоне, по 12 часов в день. И это не дешевый сериал, а самый рейтинговый в стране», — заявила артистка.

Самбурская уточнила, что с радостью принимает критику от состоявшихся людей и тех, кто ее вдохновляет. Она добавила, что каждый год в России выпускается более тысячи артистов, но только единицы становятся знаменитыми.

«Объясните же, почему всяк мимо проходящий «эксперт в области всего» решил, что его вкус — это мерило, на которое должен ориентироваться артист?» — отметила певица.

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