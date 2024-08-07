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«Красивая, образованная»: 68-летний Саруханов выдвинул требования к восьмой жене

Композитор Саруханов через год после развода рассказал о женщине мечты

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Композитор и певец Игорь Саруханов через год после развода с дизайнером Лесей Садовской ответил на вопрос о женщине мечты. Его цитирует News.ru.

По словам Саруханова, ему трудно сформулировать требования к потенциальной восьмой жене после своего жизненного опыта.

«Красивая, образованная. И откровенная, то есть искренняя», — рассказал 68-летний автор песни «Скрипка-лиса».

Также композитор напомнил, что около 10 лет назад Иосиф Кобзон выступал с инициативой штрафовать артистов за использование фонограммы. Однако артист не поверил в штрафы или в то, что артисты будут указывать в афише, что исполнение будет происходить под фонограмму.

«И оттого, что я сейчас об этом говорю, вряд ли что-либо изменится в обозримом будущем, я так думаю. Хотя проблему, конечно, надо решать: такие горе-исполнители дискредитируют профессию», — констатировал Саруханов.

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