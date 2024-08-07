В Царском Селе появилась первая ездовая пони

В музее-заповеднике «Царское Село» появилась первая ездовая пони по кличке Карамель. Об этом сообщила пресс-служба музея в Telegram-канале.

По словам представителей заповедника, пони умная и спокойная, она обладает всеми необходимыми качествами для работы с детьми.

«Она сразу поняла свою миссию: трепетно относится к маленьким всадникам, «подсказывает» им моменты управления и посадки», — уточнили в пресс-службе.

Животному предоставили отдельный денник «со всеми удобствами» в конюшне исторического комплекса «Императорская ферма», пони уже участвует в музейных событиях.

В июне 2023 года на конном комплексе заповедника открылась школа верховой езды. В ней занимаются дети старше семи лет и взрослые. Школа организует верховые маршруты по Александровскому парку.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии РФ за 2023 год в области литературы и искусства стали директору музея-заповедника «Царское Село» Ольге Таратыновой.

Ранее экс-советник президента России по вопросам культуры, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой был назначен генеральным директором Государственного музея Л.Н. Толстого.