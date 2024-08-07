Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Павел Деревянко оспорил доверенность на $250 тыс.

МК: cуд признал недействительной расписку на $250 тыс. по иску Деревянко

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы признал недействительной расписку актера Павла Деревянко на $250 тыс. к некой Жанне Якушкиной, подавшей иск против звезды «Домашнего ареста». Об этом сообщает mk.ru.

Якушкина подала в иск о взыскании суммы по договору займа против Деревянко. Она утверждала, что передала деньги актеру в надежде получить прибыль после операций с криптовалютой, однако в итоге потеряла крупную сумму денег.

В суде женщина заявляла, что надеялась получить деньги обратно по расписке. Адвокат Деревянко, в свою очередь, опровергал существование расписки. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что она была заключена в тот момент, когда Якушкина находилась за границей. Суд признал документ недействительным и отказал женщине в удовлетворении иска.

В 2019 году Деревянко вместе с компаньоном Григорием Мулузяном создали фирму Bee Soul для торговли на криптовалютной бирже. В 2023 году начала появляться информация о пострадавших, которые решили вложить деньги в бизнес. Первым стал актер Артем Ткаченко. В полиции на Деревянко и Мулузяна лежит несколько заявлений по обвинению в мошенничестве. Бывшие бизнес-партнеры свою вину отрицают, а также они подали друг на друга в суд.

Подробнее о деле против актера Павла Деревянко «Газета.Ru» писала здесь.

Ранее жену блогера Портнягина Екатерину задержали по подозрению в даче взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами