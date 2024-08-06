Режиссер «Ольги» о блокировке сериала: «Парадоксальная ситуация»

Режиссер Артем Лемперт назвал парадоксальной ситуацию с блокировкой сериала «Ольга», в котором снялась актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ). Его цитирует «Бюллетень кинопрокатчика».

«Это парадоксальная ситуация. Печально, что сериала нет в доступном легальном пространстве», — сказал он.

По словам кинематографиста, подруга его мамы хотела посмотреть «Ольгу», и ему пришлось признаться, что сериал придется искать у пиратов.

«И это при том, что я максимально против пиратства и не поддерживаю его. Более того, и «Тополиный пух» сейчас сильно пострадал от пиратских релизов», — сказал он.

Лемперт обратил внимание на то, что пиратский прокат супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» мог повлиять на кассовые сборы его картины с Антоном Лапенко «Тополиный пух».

20 июня 2023 года из онлайн-кинотеатра «ТНТ-Premier» исчезли все серии сериала «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли. При этом телеканал ТНТ 10 апреля начал премьерный показ пятого заключительного сезона «Ольги», и 19 июня серии еще были в онлайн-доступе.

В октябре 2023 года после выхода интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) активисты попросили признать актрису иноагентом, а также возбудить против нее уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В ноябре того же года Троянову признали иноагентом.

Сама Троянова удивлялась тому, что последний сезон «Ольги» смог выйти в эфир.

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