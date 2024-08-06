«Возвращается к Иисусу»: мать Арми Хаммера о жизни актера после обвинений в каннибализме

Мать голливудского актера Арми Хаммера, Дрю Хаммер рассказала о жизни актера после обвинений в каннибализме и насилии, подорвавших карьеру сына в Голливуде. О 37-летнем актере она поговорила с Fox.

Вспоминая детство Арми, Дрю, что он был «самым невероятным сыном в мире», однако в 14 лет с ним произошел «инцидент», после которого жизнь актера пошла под откос. Она имеет в виду эпизод сексуального насилия, о котором Хаммер рассказывал в феврале 2024 года.

По словам женщины, ее бывший муж тоже подвергался насилию, и теперь она хочет помогать людям, прошедшим через то же.

«Сын попал в Голливуд, начал принимать алкоголь и наркотики. И я так благодарна, что он уже почти четыре года трезв и крошечными шагами возвращается к Иисусу», — говорит она.

Летом 2023 года с Хаммера сняли обвинения в сексуализированном насилии, о котором заявляли сразу несколько девушек. В частности, одна из них назвала актера каннибалом. Сам Хаммер опроверг истории о каннибализме, но признал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами.

Накануне Арми Хаммер признался в банкротстве.

Ранее Хаммер пожаловался на конец карьеры.