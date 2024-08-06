Мартиросян о новом назначении Харламова: «Будет строить весь Comedy Club»

Юморист, актер, продюсер, сооснователь Comedy Club Production Гарик Мартиросян прокомментировал назначение своего коллеги Гарика Харламова креативным продюсером Comedy Club. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

Мартиросян стал гостем утреннего шоу на телеканале. Во время эфира ведущий Антон Кутузов решил узнать у продюсера Comedy Club, изменился ли Харламов в связи с назначением на новую должность — ведь в одном из интервью Мартиросян жаловался, что если бы Гарик не ленился и вечно не опаздывал, то его карьера была бы еще успешнее.

По словам Мартиросяна, Comedy Club не страдал от опозданий Харламова — тот опаздывал, но старательно отыгрывал после своих опозданий.

«Так как сейчас его назначили креативным продюсером Comedy Club, я думаю, что он 100% стал организованней. Он будет строить весь Comedy Club. Я уверен, у него характера хватит и силы воли», — не сомневается юморист.

Кроме того, он назвал Харламова очень серьезным автором.

«Многие гениальные его скетчи, шутки, песни придуманы им самим, либо в соавторстве с другими талантливыми ребятами, поэтому, если вы хотите знать именно по творческой части, по креативной, я думаю, у него все получится», – отметил Гарик Мартиросян.

Накануне Харламов признался, что решение назначить его креативным продюсером проекта стало для него не очень ожидаемым, но приятным.

Ранее двойник Путина высказался о новом назначении Харламова.